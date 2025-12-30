Командир Мельников: солдаты ВСУ бежали из Димитрова, бросая бронежилеты

Солдаты Вооружённых сил Украины убегали из Димитрова в ДНР, оставляя всё военное имущество, рассказал командир отделения беспилотных систем Эдуард Мельников.
Он уточнил, что, в частности, украинские военные бросили бронежилеты.
«Они даже без бронежилетов выбегали, все оставляли. То есть они просто хотели выбраться», — сказал российский военнослужащий на видео Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что украинские солдаты, осознавая, что не смогут вырваться из окружения, переодевались в гражданскую одежду. В результате они были захвачены в плен.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе освобождения Димитрова захватили украинские склады с продовольствием, а также боеприпасами.
Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали спрятанную бронетехнику Вооружённых сил Украины в лесу к западу от города Гуляйполе. Удар нанесли расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет». Украинские объекты выявили в ходе разведки. Техника украинских войск была спрятана в лесополосе.