Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир Мельников: солдаты ВСУ бежали из Димитрова, бросая бронежилеты

Украинские военные бежали из Димитрова, оставляя бронежилеты, кроме того, они переодевались в гражданскую одежду, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Солдаты Вооружённых сил Украины убегали из Димитрова в ДНР, оставляя всё военное имущество, рассказал командир отделения беспилотных систем Эдуард Мельников.

Он уточнил, что, в частности, украинские военные бросили бронежилеты.

«Они даже без бронежилетов выбегали, все оставляли. То есть они просто хотели выбраться», — сказал российский военнослужащий на видео Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что украинские солдаты, осознавая, что не смогут вырваться из окружения, переодевались в гражданскую одежду. В результате они были захвачены в плен.

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.

Ранее сообщалось, что российские военные в ходе освобождения Димитрова захватили украинские склады с продовольствием, а также боеприпасами.

Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали спрятанную бронетехнику Вооружённых сил Украины в лесу к западу от города Гуляйполе. Удар нанесли расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет». Украинские объекты выявили в ходе разведки. Техника украинских войск была спрятана в лесополосе.