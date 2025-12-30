В Омске мэр увеличил компенсацию проезда школьникам из аварийных школ

Сергей Шелест подписал постановление, увеличивающее компенсацию проезда для учеников школ, закрытых на капремонт или признанных аварийными. Эти дети, напомним, получают на транспортные карты сумму, эквивалентную двум поездкам в день. Таким образом мэрия компенсирует семейному бюджету омичей то, что их дети временно вынуждены учиться в других школах, зачастую расположенных дальше от дома.