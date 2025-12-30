Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске мэр увеличил компенсацию проезда школьникам из аварийных школ

Получают её, впрочем, немногие.

Источник: Om1 Омск

Сергей Шелест подписал постановление, увеличивающее компенсацию проезда для учеников школ, закрытых на капремонт или признанных аварийными. Эти дети, напомним, получают на транспортные карты сумму, эквивалентную двум поездкам в день. Таким образом мэрия компенсирует семейному бюджету омичей то, что их дети временно вынуждены учиться в других школах, зачастую расположенных дальше от дома.

Сейчас эта сумма составляет 56 рублей в день, или же две поездки по 28 рублей. Однако с 1 января цены билетов в общественном транспорте вырастут, поэтому мэрия и поднимает размер компенсации для школьников — до 30 рублей.

Напомним, что осенью портал Om1 Омск сообщал, какое количество детей пользуется этой льготой в реальности. С октября их количество наверняка уменьшилось, ведь в части школ ремонт закончился.

Читайте также на портале Om1.ru.

Тонны икры и куриной печени не пустили в Омскую область.