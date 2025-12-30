Стало известно, когда прививку от ВПЧ можно будет сделать бесплатно в России

Вакцину от ВПЧ планируют добавить в национальный календарь прививок.
Вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ) планируют сделать бесплатной для всех россиян с 2027 года. Препарат собираются включить в национальный календарь прививок. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, для этого в 2026 году парламент должен принять необходимые поправки в законы.
«В 2027 году планируется [добавить в календарь вакцину от ] вируса папилломы человека. Достаточно такой важный элемент календаря прививок. Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — заявил Леонов ТАСС.
Он подчеркнул, что для населения прививки будут бесплатными, но государству потребуется заложить дополнительные средства. Власти планируют учесть расходы на закупку вакцин и организацию прививочной кампании при рассмотрении федерального бюджета на 2027 год и последующие годы. По словам Леонова, предстоит определить точные суммы, которые потребуются для выполнения обновленного календаря прививок по всей стране.
Парламентарий напомнил, что вакцинация от ВПЧ важна в первую очередь для профилактики онкологических заболеваний у женщин. Медики связывают ВПЧ с риском развития рака шейки матки. Леонов отметил, что врачебное сообщество давно выступает за внесение этой вакцины в календарь прививок и ждет практической реализации решения. Он добавил, что научные вопросы по этим препаратам уже проработаны, а российские производственные площадки готовятся к выпуску нужных объемов. По его словам, работа по внедрению вакцины вышла на финишную прямую.
Вирус папилломы человека считается одним из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Он вызывает как злокачественные, так и доброкачественные образования у мужчин и женщин. В России уровень инфицированности опасными, онкогенными типами ВПЧ, по данным специалистов, составляет от 13% до 40%.
В мире около 99% случаев рака шейки матки (около 600 тысяч женщин в год) связаны именно с ВПЧ. Наиболее опасные 16-й и 18-й типы вируса вызывают около 70% этих опухолей. Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин 14−45 лет и первое место по смертности среди женщин до 44 лет. Сейчас вакцина от вируса папилломы человека доступна в основном по полису ОМС и не во всех регионах.