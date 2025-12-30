Стало известно, когда прививку от ВПЧ можно будет сделать бесплатно в России

В мире около 99% случаев рака шейки матки (около 600 тысяч женщин в год) связаны именно с ВПЧ. Наиболее опасные 16-й и 18-й типы вируса вызывают около 70% этих опухолей. Рак шейки матки занимает второе место по распространенности среди онкологических заболеваний у женщин 14−45 лет и первое место по смертности среди женщин до 44 лет. Сейчас вакцина от вируса папилломы человека доступна в основном по полису ОМС и не во всех регионах.