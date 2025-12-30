Сломают коронку и пломбу: каких продуктов надо опасаться на новогоднем столе

Стоматолог предупредил об опасных для пломб продуктах на новогоднем столе.
Вязкие, кислые, сладкие продукты и алкоголь могут повредить зубные коронки или пломбы. Об этом рассказал стоматолог-ортопед Сергей Козлов.
По его словам, особенно опасны хлебобулочные изделия, ирис, шоколадные батончики и пряники — они могут привести к поломке временных и ослабленных реставраций зубов. Кислая пища снижает pH слюны, усиливает чувствительность зубов и ускоряет их стирание, особенно при неплотном прилегании пломб.
«Для временных реставраций зубов… наибольшую опасность представляют вязкие продукты, которые образуют плотный липкий комок и при надкусывании могут привести к поломке. К таким продуктам относятся хлебобулочные изделия, ирис, шоколадные батончики, пряники и другие аналогичные сладости… Кроме того, крайне важно избегать кислых продуктов, поскольку они существенно снижают pH слюны… и в кислой среде ускоряется стирание зубных поверхностей», — заявил Козлов «Газете.ру».
Кроме того, стоматолог напомнил и об опасности алкоголя. Спиртное закисляет полость рта и повышает риск бруксизма, что увеличивает вероятность сколов. Пациентам со съемными протезами врач рекомендует ограничить сладкое и не забывать о регулярной очистке конструкций. Козлов напоминает, что при появлении сколов с острыми краями или подвижностью реставрации необходимо как можно скорее обратиться к стоматологу.
Зубной врач подчеркнул, что полностью исключать кислые продукты с новогоднего стола не нужно, однако важно соблюдать меры предосторожности. После кислой пищи не рекомендуется чистить зубы в течение как минимум часа, особенно пациентам с винирами и накладками, при которых часть зубных тканей остается открытой. Также эксперт советует после кислых блюд употреблять щелочные продукты, чтобы быстрее нормализовать pH полости рта. В качестве примера он привел классическое сочетание вина и сыра, где сыр помогает нейтрализовать кислоту.