Сломают коронку и пломбу: каких продуктов надо опасаться на новогоднем столе

Зубной врач подчеркнул, что полностью исключать кислые продукты с новогоднего стола не нужно, однако важно соблюдать меры предосторожности. После кислой пищи не рекомендуется чистить зубы в течение как минимум часа, особенно пациентам с винирами и накладками, при которых часть зубных тканей остается открытой. Также эксперт советует после кислых блюд употреблять щелочные продукты, чтобы быстрее нормализовать pH полости рта. В качестве примера он привел классическое сочетание вина и сыра, где сыр помогает нейтрализовать кислоту.