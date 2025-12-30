Метро, монорельс или трамвай: какой транспорт, кроме автобусов, приживется в Тюмени

По словам специалиста, для строительства трамвайных линий нужен землеотвод, но сложившаяся застройка не позволяет этого сделать. Метро — слишком затратный проект, а запуск монорельса в других городах показал неэффективность и невыгодность. «При этом для пригородных территорий с низкой плотностью застройки теоретически возможно применение систем транспорта по запросу. Такие решения используются в отдельных районах Москвы, Новой Москве и на территории “Сколково”, однако мировой и российский опыт показывает, что они требуют субсидирования и не являются экономически самодостаточными», — добавил Алексей.