Метро, монорельс или трамвай: какой транспорт, кроме автобусов, приживется в Тюмени

Трамвай, метро и монорельс слишком сложно запустить из-за определенных ограничений.
В Тюмени вдобавок к автобусам можно запустить два вида общественного транспорта — водный и систему BRT (Bus Rapid Transit). Как пояснил URA.RU основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов, трамвай, метро и монорельс слишком сложно запустить в городе из-за определенных ограничений. Например, из-за больших вложений, неэффективности или нерентабельности.
«Наиболее перспективным решением выглядят системы BRT (Bus Rapid Transit) — выделенные автобусные коридоры с полным обособлением движения. Такой формат позволяет существенно повысить скорость и надежность перевозок без значительных капитальных затрат. Еще одним направлением, которое имеет потенциал для развития, является водный транспорт. В Тюмени есть река, и сегодня уже ведется работа по развитию прибрежной инфраструктуры, что создает предпосылки для использования водного транспорта как дополнительного элемента городской мобильности», — поделился мнением эксперт.
По словам специалиста, для строительства трамвайных линий нужен землеотвод, но сложившаяся застройка не позволяет этого сделать. Метро — слишком затратный проект, а запуск монорельса в других городах показал неэффективность и невыгодность. «При этом для пригородных территорий с низкой плотностью застройки теоретически возможно применение систем транспорта по запросу. Такие решения используются в отдельных районах Москвы, Новой Москве и на территории “Сколково”, однако мировой и российский опыт показывает, что они требуют субсидирования и не являются экономически самодостаточными», — добавил Алексей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют внедрить скоростное автобусное сообщение. Интервал движения между автобусами сократится до трех минут. Сроки запуска таких перевозок определят исходя из условий финансирования, но программа рассчитана на 2018−2040 годы.