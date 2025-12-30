Бегали по взлётно-посадочной полосе: кабаны парализовали аэропорт в Испании

По необычной причине на несколько часов закрылся испанский аэропорт Ла-Корунья. По взлётной полосе аэропорта бегали дикие животные. Речь идёт о диких кабанах, пишет издание Euro Weekly News.
«Несколько диких кабанов нарушили пределы аэропорта и начали бегать по взлетно-посадочной полосе, что привело к временному закрытию аэропорта из соображений безопасности», — сказано в публикации.
Аэропорт не работал два часа, потом животных прогнали.
