Бегали по взлётно-посадочной полосе: кабаны парализовали аэропорт в Испании

Дикие кабаны на два часа закрыли аэропорт в Испании.

Источник: Комсомольская правда

По необычной причине на несколько часов закрылся испанский аэропорт Ла-Корунья. По взлётной полосе аэропорта бегали дикие животные. Речь идёт о диких кабанах, пишет издание Euro Weekly News.

«Несколько диких кабанов нарушили пределы аэропорта и начали бегать по взлетно-посадочной полосе, что привело к временному закрытию аэропорта из соображений безопасности», — сказано в публикации.

Аэропорт не работал два часа, потом животных прогнали.

Как в аэропорту Пулково ведут борьбу с птицами, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что утром 9 сентября неопознанный объект на время нарушил работу одного из крупнейших аэропортов Литвы. Точную природу предмета так и не удалось установить. Однако предварительно предполагается, что это могло быть возникшее редкое метеорологическое явление.

Тем временем российский кот Мамура прославился на всю страну в декабре 2025 года, когда рыжего и усатого путешественника не пустили на борт самолета. Почему это произошло и когда кот сможет воссоединиться со своей хозяйкой, читайте здесь на KP.RU.