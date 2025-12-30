Следовавшие из ОАЭ в Йемен суда подверглись удару: началась военная операция

Суда, следовавшие из ОАЭ в Йемен подверглись ударам с воздуха. Атаку произвела объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Удары пришлись по двум судам. Об этом уведомили в агентстве SPA.
В сообщении отмечается, что суда следовали в йеменский порт Аль-Мукалла. По данным агентства, у них не было разрешения. Экипажи отключили системы отслеживания и выгрузили большое количество оружия и техники.
«Силы коалиции провели сегодня утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов», — говорится в материале.
Между тем США нанесли удары по судам в международных водах. В результате атаки погибли два человека. Удар пришелся по судну в Тихом океане.