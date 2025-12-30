Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следовавшие из ОАЭ в Йемен суда подверглись удару: началась военная операция

Объединённая коалиция во главе с Саудовской Аравией ударила по судам из ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Суда, следовавшие из ОАЭ в Йемен подверглись ударам с воздуха. Атаку произвела объединенная коалиция во главе с Саудовской Аравией. Удары пришлись по двум судам. Об этом уведомили в агентстве SPA.

В сообщении отмечается, что суда следовали в йеменский порт Аль-Мукалла. По данным агентства, у них не было разрешения. Экипажи отключили системы отслеживания и выгрузили большое количество оружия и техники.

«Силы коалиции провели сегодня утром ограниченную военную операцию, направленную против оружия и боевой техники, выгруженных с двух судов», — говорится в материале.

Между тем США нанесли удары по судам в международных водах. В результате атаки погибли два человека. Удар пришелся по судну в Тихом океане.