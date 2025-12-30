Психолог Хорс: не нужно пытаться «переиграть» мошенников, как Харламов

Кандидат психологических наук Михаил Хорс посоветовал гражданам ни в коем случае не пытаться «переиграть» телефонных мошенников, как это делают звезды российского шоу-бизнеса. Почувствовав что-то неладное, следует просто прекратить разговор.
«Если возникло хоть малейшее опасение, что вам позвонил мошенник — сразу вешайте трубку. Не стоит пытаться их “переиграть”. Не нужно играть в игры, которыми увлекаются известные личности вроде Харламова или Канделаки, пытающиеся “разводить” мошенников в ответ. Обычным людям делать этого не стоит», — сказал Хорс.
Психолог пояснил, что мошенник может записать голос, чтобы потом воспользоваться им в своих интересах.
«Поэтому в телефонных беседах с незнакомыми людьми лучше выражаться максимально просто, избегая сложных оборотов и длинных конструкций», — подытожил Хорс.
Напомним, нескольк лет назал актер Гарик Харламов выложил в свои соцсети видео, на котором он по громкой связи разговаривает с телефонным мошенником.