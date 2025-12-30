Юрист предупредила о штрафе за шум в новогоднюю ночь

Юрист Илона Прокофьева предупредила, что россиянам за шумное празднование Нового года может грозить административный штраф до 2 тысяч рублей.
В интервью РИА Новости она пояснила, что режим тишины регулируется на уровне субъектов РФ, и в большинстве регионов, включая Москву, новогодняя ночь не является исключением из установленных правил. Следовательно, ограничения по времени и уровню шума остаются в силе даже в период с 31 декабря на 1 января.
Чтобы избежать ответственности, необходимо соблюдать региональное законодательство о тишине. Для физических лиц штрафы за первое нарушение обычно составляют от 500 до 2 тысяч рублей, в то время как для юридических и должностных лиц суммы значительно выше и определяются местными нормативными актами.
Ранее МВД разъяснило, какие отметки в паспорте можно проставить по желанию в 2026 году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.