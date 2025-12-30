Эксперт рассказал, как ИИ защищает от мошенников

Эксперт рекомендует регулярно обновлять браузер и приложения, потому что новые версии содержат улучшенные ИИ-алгоритмы для защиты, обученные на новых мошеннических схемах. Однако даже с использованием технологий нужно сохранять осознанность и не выключать критическое мышление — при получении предложения с невероятными скидками или тревожного сообщения стоит задавать вопрос «Зачем мне это сообщают именно так и именно сейчас?».