Хабаровские школьники побывали на главной новогодней ёлке в Кремле

Одной из участниц праздника стала ученица школы № 39 г. Хабаровска Милана Абдулаева. Её мама, Анна Абдулаева, поделилась впечатлениями: «Мой муж, боевой офицер, погиб на СВО в 2024 году. Хочу поблагодарить правительство Хабаровского края за внимание и поддержку семей участников СВО. Для моей дочери и других детей эта поездка стала настоящим новогодним подарком. Ребята счастливы — многие впервые были в Москве, в Музее Победы, в Кремле. Дети зарядились энергией и позитивом на весь следующий год».