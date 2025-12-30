Хабаровские школьники побывали на главной новогодней ёлке в Кремле

37 юных жителей Хабаровского края вернулись из Москвы, где стали гостями Общероссийской Кремлёвской ёлки — одного из самых масштабных новогодних праздников страны, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В делегацию вошли школьники 7−10 лет из 14 муниципальных районов региона.
По инициативе Владимира Путина приоритетное право на поездку получили дети из семей погибших и получивших тяжёлые ранения военнослужащих, выполнявших задачи в зоне специальной военной операции. При отборе также учитывали личные достижения ребят: успехи в учёбе, спорте, творчестве и общественной жизни.
Праздничная программа в Государственном Кремлёвском дворце началась с весёлых предновогодних мероприятий. Ребята водили хороводы, играли и участвовали в конкурсах вместе со сказочными персонажами. Кульминацией вечера стал спектакль «Заветные куранты» — волшебная сказка о мечтах, дружбе и преодолении трудностей. По сюжету Снегурочка попала в ловушку старой военной киноплёнки, и юным зрителям предстояло отправиться в прошлое, чтобы помочь ей вернуться.
Многие участники делегации впервые побывали в Москве, посетили Музей Победы и увидели Кремль. По словам ребят, Кремлёвская ёлка стала тёплым и радостным событием, которое они запомнят на всю жизнь.
Одной из участниц праздника стала ученица школы № 39 г. Хабаровска Милана Абдулаева. Её мама, Анна Абдулаева, поделилась впечатлениями: «Мой муж, боевой офицер, погиб на СВО в 2024 году. Хочу поблагодарить правительство Хабаровского края за внимание и поддержку семей участников СВО. Для моей дочери и других детей эта поездка стала настоящим новогодним подарком. Ребята счастливы — многие впервые были в Москве, в Музее Победы, в Кремле. Дети зарядились энергией и позитивом на весь следующий год».