«Прискорбное нападение и угроза переговорам»: в мире осудили атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Он подчеркнул, что столь безответственные шаги Киева не останутся без жесткой реакции со стороны России, и что Москва пересмотрит свою позицию по ряду достигнутых договоренностей и намечающихся вариантов урегулирования. «Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе», — сказал Ушаков журналистам.