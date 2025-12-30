«Прискорбное нападение и угроза переговорам»: в мире осудили атаку украинских БПЛА на резиденцию Путина

Российские силы ПВО уничтожили 91 БПЛА, которые пытались атаковать государственную резиденцию Путина.
Вечером 29 декабря российские силы ПВО ликвидировали 91 украинский беспилотник, которые попытались атаковать государственную резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Это произошло почти сразу после переговоров в Мар-а-Лаго. Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Москва не оставит это без внимания, объекты и время ответного удара уже определены.
Глава РФ Владимир Путин обратил внимание американского коллеги Дональда Трампа на произошедшее. Президент Украины Владимир Зеленский отказался признать попытки удара по резиденции. Как в мире отреагировали на произошедшее — в материале URA.RU.
Как отреагировали в России.
Попытка удара по резиденции Путина — террористический акт.
Попытка подорвать переговоры.
Удар украинских беспилотников по государственной резиденции президента является серьезной попыткой сорвать переговорный процесс, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. «Конечно, то, что произошло сегодня, — это серьезная попытка подорвать переговорный процесс, еще больше затруднить достижение мира», — сказал он журналистам.
Попытка атаки резиденции — терроризм.
Предпринятая Киевом попытка нанесения удара по резиденции главы государства Владимира Путина в Новгородской области является актом государственного терроризма. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что столь безответственные шаги Киева не останутся без жесткой реакции со стороны России, и что Москва пересмотрит свою позицию по ряду достигнутых договоренностей и намечающихся вариантов урегулирования. «Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма, российская сторона не может поступить иначе», — сказал Ушаков журналистам.
Атака ВСУ по резиденции Путина подрывала миротворческие инициативы США.
Атака ВСУ — подрыв миротворческих усилий США.
Попытка нанесения удара по резиденции президента в Новгородской области, предпринятая киевским режимом, представляет собой не только провокационный акт в отношении РФ, но и шаг, подрывающий миротворческие инициативы США. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Не удивительно, что президент США назвал действия Киева “сумасшествием”, пообещав пересмотреть подходы к работе с украинской делегацией … Почерк террористов не меняется», — заявил он.
Атака на резиденцию Путина — агония киевского режима.
Попытка удара киевских властей по резиденции президента свидетельствует об их агонии. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, отметив, что Владимир Зеленский предпринимает все усилия для продолжения конфликта.
«Агония конкретная. Видимо на встрече с [президентом США Дональдом] Трампом были ему предъявлены определенные требования, на которые этот персонаж идти не готов» — отметил он. Картаполов уточнил, что продолжение боевых действий для Зеленского ключевым условием для сохранения жизни. «И он делает все, чтобы эта война продолжилась» — отметил он.
Теперь США ясно, кто готов на все, чтобы сорвать переговоры.
Вашнгтон получил наглядное подтверждение того, какая сторона идет на любые шаги ради срыва переговорного процесса по урегулированию конфликта, отметил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. «Зеленский превзошел сам себя в попытках исподтишка сорвать мирные переговоры», — добавил он. Мирошник указал, что и ранее моменты активизации переговорного процесса сопровождались ударами со стороны Киева.
«Вонючий киевский ублюдок».
Зеленский намеренно срывает процесс урегулирования конфликта и заинтересован в продолжении конфликта, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Вонючий киевский ублюдок пытается сорвать разрешение конфликта. Он хочет войны. Что ж, по крайней мере, ему теперь придется прятаться до конца своей никчемной жизни», — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Захарова рассказала, как РФ ответит Киеву за попытку атаки по реиденции Путина.
Ответ на атаку Киева будет не дипломатическим.
Ответ на атаку Украины по резиденции Путина не будет носить дипломатический характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live». «Пусть они не надеются», — сказала она, отметив, что офис президента Украины превращается в «международную террористическую ячейку».
Как в мире отреагировали на атаку.
Путин лично рассказал Трампу об атаке Киева по резиденции.
«Очень плохо. Сейчас неподходящее время для всего этого».
Президент США Дональд Трамп прокомментировал нападение на резиденцию Путина фразой «очень плохо». По его словам, о произошедшем он узнал непосредственно от российского лидера и отметил, что «сейчас неподходящее время для всего этого». «Мне это не нравится. Это нехорошо. Я услышал об этом сегодня утром», — отметил он.
Трамп также уточнил, что решение Украины нанести удар по резиденции было ошибочным. «Одно дело обороняться, потому что они обороняются. Другое дело — атаковать его дом», — добавил он.
«Украинцам придется молиться Богу».
Американский военный эксперт Андрей Мартьянов в беседе с Дэниелом Дэвисом на его YouTube-канале заявил, что попытка удара по резиденции Путина, предпринятая киевскими властями, способна вызвать такой ответ Москвы, который отбросит Украину на уровень каменного века. «“На российского президента нападать нельзя. Украинцам придется молиться Богу, чтобы русские после этого не сравняли с землей центр Киева, вместе со всеми этими бункерами и правительственными зданиями…”, — рассказал эксперт.
Атака по резиденции уазывает на отчаяние и панику Киева.
Удар украинских беспилотников по резиденции свидетельствует о панике и крайнем отчаянии Киева и, по всей видимости, представляет собой шаг к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом заявил отставной подполковник Сухопутных войск США Эрл Расмуссен. «Возможно, Зеленский остался неудовлетворен итогами встречи с Трампом», — также допустил он.
Россия должна ответить на атаку ВСУ на резиденцию Путина.
Россия «не захлопывает двери» для продолжения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, однако ответ на атаку по резиденции президента Путина, не может ограничиваться исключительно дипломатическими мерами. Такое мнение высказал американский политолог Дмитрий Саймс в эфире телеканала «Соловьев Live».
Зеленского после атаки по резиденции Путина назвали оторванным от реальности.
Зеленский оторван от реальности.
Турецкий политический аналитик Берк Тюркской заявил, что, отдав приказ нанести удар по резиденции президента России, Зеленский поставил будущее Украины под знак неопределенности. «Зеленский … обрек не только себя, но и будущее Украины на неизвестность. Перед нами не глава государства, а человек, полностью оторванный от реальности», — отметил собеседник агентства.
Власти Никарагуа поддержали Путина.
Сопредседатели Республики Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту Путину послание, в котором выразили поддержку и солидарность в связи с атакой беспилотников на его резиденцию в Новгородской области. Действия ВСУ были охарактеризованы как террористический акт. «От имени нашего народа и правительства примирения и национального единства выражаем вам нашу глубочайшую солидарность в связи с террористическим актом Украины против президентской резиденции», — говорится в тексте письма.
ОАЭ осудили действия Киева.
Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов решительно осудило попытку Украины атаковать резиденцию Путина. Ведомство назвало произошедшее угрозой безопасности и стабильности и выразило поддержку российского руководства, правительства и граждан страны.
«Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили попытку нападения на резиденцию Его превосходительства Владимира Путина, президента Российской Федерации, и осудили это прискорбное нападение и угрозу, которую оно представляет для безопасности и стабильности. … Министерство вновь заявило неизменное неприятие ОАЭ всех форм насилия, направленных на подрыв безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина — крайне серьезный инцидент.
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо оценил инцидент с попыткой Киева нанести удар по резиденции Путина как чрезвычайно серьезный. Своем мнение он высказал в соцсети X. «Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа», — отметил он.