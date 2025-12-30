Ричмонд
Стало известно, какие цвета в одежде и декоре на Новый год привлекут удачу

Какие цветовые акценты в новогоднем декоре и одежде привлекут удачу, рассказал астролог Виктор Богданов. Он назвал пять главных цветов этого праздника.

Источник: Аргументы и факты

В новогоднюю ночь самыми правильными цветами будут синий, черный, красный, а также серебряный и золотой рассказал aif.ru астролог Виктор Богданов.

«Я наряжаю ёлку так, чтобы успокоить “двойной огонь” Огненной Лошади: добавляю синие или чёрные акценты (вода как баланс) и немного серебристого металла. Красный оставляю точечно, чтобы не получилось “всё в пламени”», — раскрыл секреты новогоднего декора Богданов.

По словам астролога, те же оттенки будут правильными для новогодних нарядов.

«Базовыми могут стать вещи синего или черного цветов. К ним нужно добавить один яркий акцент красного или золотого оттенка. Украшение лучше выбрать “водной” природы — темные камни или жемчуг. Это звучит неожиданно, но в 2026-м именно вода считается тем, чего не хватает для денежной удачи», — объяснил эксперт.

Ранее Богданов рассказал, почему на новогодний стол нужно обязательно поставить мандарины, блюда из рыбы и длинную лапшу.