Скончалась экс-премьер Бангладеш Халеда Зия

Бывший премьер-министр Бангладеш Халеда Зия ушла из жизни в возрасте 80 лет, сообщила местная газета Dhaka Tribune со ссылкой на заявление Национальной партии (BNP), председателем которой была покойная.
Отмечается, что в ноябре она попала в больницу, где ей диагностировали инфекцию грудной клетки, поразившей сердце и лёгкие. Врачи оценивали состояние здоровья политика как крайне тяжелое. Пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
В начале декабря вице-председатель BNP Ахмед Азам Хан заявил, что Зия находится в «критическом состоянии». Оказать помощь местным медикам в её лечении приезжали специалисты из Китая.
«Халеда Зия… умерла в 6 часов утра (3 часа утра по московскому времени — прим. ред.) во вторник (30 декабря)», — отмечается в публикации Dhaka Tribune.
Политик вступила в должность главы правительства Бангладеш в 1991 году, став первой женщиной на этом посту. При этом премьер-министром она была дважды: с 1991 по 1996 и с 2001 по 2006 годы. В 2007 году её арестовали по делу о коррупции. Затем последовали новые уголовные дела и длительные сроки заключения.
Национальная партия, которую она возглавляла, вновь вернулась на первые роли в политике страны после протестов, которые в августе 2024 года заставили правительство экс-премьера Шейха Хасины уйти в отставку. После этого Зия была освобождена.