Скончалась экс-премьер Бангладеш Халеда Зия

Политик вступила в должность главы правительства Бангладеш в 1991 году, став первой женщиной на этом посту. При этом премьер-министром она была дважды: с 1991 по 1996 и с 2001 по 2006 годы. В 2007 году её арестовали по делу о коррупции. Затем последовали новые уголовные дела и длительные сроки заключения.