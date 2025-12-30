В Новосибирске спасатели помогли подростку с проблемным пирсингом в носу

Недавний случай в Новосибирске стал уроком для всех, кто увлекается пирсингом. К спасателям обратились родители 13-летней девочки, у которой возникли проблемы с пирсингом в носу. Кольцо, установленное в салоне, стало причиной болезненных ощущений, а также вызвало кровоточивость. Пирсинг не снимался, и ситуация требовала немедленного вмешательства. Об этом сообщают Спасатели МАСС.
Спасатели оперативно перекусили кольцо, обработали рану и порекомендовали обратиться за дальнейшей медицинской помощью.
Как подчеркнули специалисты, пирсинг в носу — популярный, но требующий осторожности метод самовыражения. Прокалывание требует внимательности и соблюдения гигиенических норм, чтобы избежать инфекций и других осложнений.
Главные рекомендации для безопасного пирсинга:
Прокалывание должно проводиться только в лицензированном салоне квалифицированным специалистом с использованием стерильных инструментов.
Важно соблюдать рекомендации пирсера по уходу, регулярно очищать место прокола физиологическим раствором.
Носите украшения из титана, хирургической стали или золота высокой пробы, чтобы избежать аллергических реакций.
Если заметили признаки инфекции (покраснение, опухание, неприятные выделения или боль), незамедлительно обращайтесь к врачу.
Пирсинг может быть безопасным, если следовать этим простым правилам и вовремя реагировать на возможные проблемы.