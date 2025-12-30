В Новосибирске спасатели помогли подростку с проблемным пирсингом в носу

Недавний случай в Новосибирске стал уроком для всех, кто увлекается пирсингом. К спасателям обратились родители 13-летней девочки, у которой возникли проблемы с пирсингом в носу. Кольцо, установленное в салоне, стало причиной болезненных ощущений, а также вызвало кровоточивость. Пирсинг не снимался, и ситуация требовала немедленного вмешательства. Об этом сообщают Спасатели МАСС.