В Госдуме ответили, какой интернет будет доступен в новогодние праздники

Wi‑Fi и домашний интернет будут работать без перебоев в новогодние праздники.
В период новогодних праздников во всех регионах России ожидается бесперебойная работа домашнего широкополосного доступа в интернет и сетей Wi‑Fi. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).
«Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было» — сообщил Свинцов. Его слова передает ТАСС.
Депутат уточнил, что любой человек, находясь дома, сможет отправить поздравления или позвонить по видео без каких-либо перебоев с сетью. Он также добавил, что никаких ограничений не предвидится.
Ранее Свинцов заявлял, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий. О возможных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности также предупреждали операторы. В частности, абоненты МТС в Свердловской области получали SMS о возможных временных ограничениях мобильного интернета при сохранении голосовой связи и SMS.