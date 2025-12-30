В Госдуме ответили, какой интернет будет доступен в новогодние праздники

Ранее Свинцов заявлял, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий. О возможных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности также предупреждали операторы. В частности, абоненты МТС в Свердловской области получали SMS о возможных временных ограничениях мобильного интернета при сохранении голосовой связи и SMS.