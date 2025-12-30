Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме ответили, какой интернет будет доступен в новогодние праздники

В период новогодних праздников во всех регионах России ожидается бесперебойная работа домашнего широкополосного доступа в интернет и сетей Wi‑Fi. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

Wi‑Fi и домашний интернет будут работать без перебоев в новогодние праздники.

В период новогодних праздников во всех регионах России ожидается бесперебойная работа домашнего широкополосного доступа в интернет и сетей Wi‑Fi. Об этом заявил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).

«Во всех регионах нашей страны широкополосный интернет, домашний, Wi-Fi, все это будет работать без сбоев. Инфраструктура уже многократно проверена. Перегрузок в принципе никаких ни разу не было» — сообщил Свинцов. Его слова передает ТАСС.

Депутат уточнил, что любой человек, находясь дома, сможет отправить поздравления или позвонить по видео без каких-либо перебоев с сетью. Он также добавил, что никаких ограничений не предвидится.

Ранее Свинцов заявлял, что мобильный интернет по соображениям безопасности может быть отключен в регионах в любую ночь, в том числе новогоднюю, но это не будет иметь негативных последствий. О возможных ограничениях в работе мобильного интернета по соображениям безопасности также предупреждали операторы. В частности, абоненты МТС в Свердловской области получали SMS о возможных временных ограничениях мобильного интернета при сохранении голосовой связи и SMS.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше