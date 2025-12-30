В Тайшетском и Киренском районах открыты ледовые переправы

В Тайшетском районе заработала ледовая переправа через реку Бирюса. Как сообщили КП-Иркутск в дирекции автодорог региона, она расположена на 16-м километре автодороги Тайшет — Шиткино — Шелаево, возле Старого Акульшета. Её грузоподъёмность составляет 20 тонн.
— В Киренском районе открыли две зимние трассы через реку Лена. Одна из них расположена на автодороге Алымовка — Банщиково, другая на подъезде к рабочему посёлку Алексеевск. Грузоподъёмность каждой из этих переправ — 5 тонн, — говорится в сообщении дирекции.
На всех объектах подрядчиком установлены необходимые дорожные знаки и организованы пункты обогрева. Круглосуточно ведётся дежурство для обеспечения безопасности движения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вахтовикам выплатили долг по зарплате в 37 млн рублей.