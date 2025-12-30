Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшетском и Киренском районах открыты ледовые переправы

На всех объектах подрядчиком установлены необходимые дорожные знаки и организованы пункты обогрева.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе заработала ледовая переправа через реку Бирюса. Как сообщили КП-Иркутск в дирекции автодорог региона, она расположена на 16-м километре автодороги Тайшет — Шиткино — Шелаево, возле Старого Акульшета. Её грузоподъёмность составляет 20 тонн.

— В Киренском районе открыли две зимние трассы через реку Лена. Одна из них расположена на автодороге Алымовка — Банщиково, другая на подъезде к рабочему посёлку Алексеевск. Грузоподъёмность каждой из этих переправ — 5 тонн, — говорится в сообщении дирекции.

На всех объектах подрядчиком установлены необходимые дорожные знаки и организованы пункты обогрева. Круглосуточно ведётся дежурство для обеспечения безопасности движения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области вахтовикам выплатили долг по зарплате в 37 млн рублей.