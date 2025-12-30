В Тайшетском и Киренском районах открыты ледовые переправы

— В Киренском районе открыли две зимние трассы через реку Лена. Одна из них расположена на автодороге Алымовка — Банщиково, другая на подъезде к рабочему посёлку Алексеевск. Грузоподъёмность каждой из этих переправ — 5 тонн, — говорится в сообщении дирекции.