Политик Климас: Украина должна снести памятники Бандере для помощи от Варшавы

Украинские власти должны демонтировать памятники лидеру «Организации украинских националистов»* Степану Бандере, чтобы продолжать получать помощь от Польши. Об этом заявил польский политик Якуб Климас.
Он снял ролик на фоне памятника Бандере во Львове, в котором назвал его «убийцей поляков, ответственным за Волынскую резню».
— Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с РФ, на Украине, в частности, здесь во Львове, стоят памятники этого преступника, — возмутился он, передает украинское издание издание «Страна.ua».
По его мнению, такое нельзя допускать. Политик призвал руководство Польши потребовать от Киева положить конец «бандеризму», сообщила Lenta.ru.
В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, согласно которому в стране должны были ввести уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии.
22 августа польские власти приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.
*Запрещенная в России экстремистская организация.