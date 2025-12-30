Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик Климас: Украина должна снести памятники Бандере для помощи от Варшавы

Украинские власти должны демонтировать памятники лидеру «Организации украинских националистов»* Степану Бандере, чтобы продолжать получать помощь от Польши. Об этом заявил польский политик Якуб Климас.

Украинские власти должны демонтировать памятники лидеру «Организации украинских националистов»* Степану Бандере, чтобы продолжать получать помощь от Польши. Об этом заявил польский политик Якуб Климас.

Он снял ролик на фоне памятника Бандере во Львове, в котором назвал его «убийцей поляков, ответственным за Волынскую резню».

— Когда Польша финансово помогает украинцам в противостоянии с РФ, на Украине, в частности, здесь во Львове, стоят памятники этого преступника, — возмутился он, передает украинское издание издание «Страна.ua».

По его мнению, такое нельзя допускать. Политик призвал руководство Польши потребовать от Киева положить конец «бандеризму», сообщила Lenta.ru.

В сентябре президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм законопроект, согласно которому в стране должны были ввести уголовную ответственность за распространение бандеровской идеологии.

22 августа польские власти приняли решение о депортации 18-летней украинки по имени Ангелина после того, как она продемонстрировала бандеровский флаг на концерте белорусского рэпера Макса Коржа.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Узнать больше по теме
Биография Кароля Навроцкого
В материале — биография Кароля Навроцкого, польского историка, политика, главы Института национальной памяти (IPN), а с августа 2025 — еще и президента Польши. Собрали главные детали его биографии, карьеры и взглядов.
Читать дальше