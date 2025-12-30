Ричмонд
Россия может добавить вакцину от ВПЧ в национальный календарь: она будет доступна всем

В Госдуме хотят сделать бесплатной прививку от ВПЧ к 2027 году.

Источник: Комсомольская правда

Россия планирует добавить вакцину от вируса папилломы человека в национальный календарь. Таким образом, к 2027 году прививка может стать бесплатной. Такими сведениями поделился депутат Госдумы Сергей Леонов в диалоге с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что инициатива потребует дополнительных средств из федерального бюджета. Государству необходимо это учесть для реализации календаря прививок в 2027 году, добавил депутат.

«Получается, что в 2026 году, это следующий год, нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение», — подытожил Сергей Леонов.

Тем временем ФМБА подaлo заявку на регистрацию вакцины от аллергии на березовую пыльцу. Первая и вторая фазы клинических исследований уже завершены. Тестирования подтвердили безопасность препарата и его высокую эффективность.