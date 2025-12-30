Школьники смогут бесплатно ездить в Новосибирском метро на новогодних каникулах

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, что в зимние каникулы школьники Новосибирска смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Помимо метрополитена, для юных новосибирцев сделают бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах и 16 муниципальных автобусных маршрутах.