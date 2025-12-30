Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники смогут бесплатно ездить в Новосибирском метро на новогодних каникулах

С 31 декабря 2025 по 11 января 2026 проезд для школьников будет бесплатный.

Источник: Комсомольская правда

В период новогодних праздников, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, школьники смогут воспользоваться услугами Новосибирского метрополитена бесплатно. Об этом сообщили в телегам-канале «Новосибирское метро».

— Пользоваться метро бесплатно смогут обучающиеся образовательных организаций, расположенных на территории города Новосибирска. Подготовьте необходимые документы для подтверждения права на бесплатный проезд, — уточнили в телегам-канале.

Ранее КП-Новосибирск уже рассказывала о том, что в зимние каникулы школьники Новосибирска смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. Помимо метрополитена, для юных новосибирцев сделают бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах и 16 муниципальных автобусных маршрутах.