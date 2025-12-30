Дома остались жена и двое детишек: в Башкирии похоронили 30-летнего контрактника

— Увидел своими глазами, что стране требуется помощь не только строителя, и в августе подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Службу проходил в мотосрелковом батальоне. Погиб в октябре текущего года при исполнении воинского долга. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Андрея Витальевича, — заявили в администрации Белорецкого района.