Дома остались жена и двое детишек: в Башкирии похоронили 30-летнего контрактника

В башкирском городе Белорецке прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Андреем Давыдовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Андрей Витальевич родился в 1995 году в Белорецке, там учился в школе № 21, а потом переехал Магнитогорск. В местном колледже отучился на автомеханика. «Срочку» проходил в ВВС.
После армии создал семью, вместе с женой у него родились двое детей. Работал на Белорецком металлургическом комбинате волочильщиком. В прошлом году в составе вахтовой бригады восстанавливал разрушенные дома в Луганской Народной республике.
— Увидел своими глазами, что стране требуется помощь не только строителя, и в августе подписал контракт с Министерством Обороны РФ. Службу проходил в мотосрелковом батальоне. Погиб в октябре текущего года при исполнении воинского долга. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким Андрея Витальевича, — заявили в администрации Белорецкого района.
