Центр Хабаровска засиял миллионами огней к Новому году

Накануне Нового года центр Хабаровска превратился в настоящую сказку. Корреспондент информационного агентства «Хабаровский край сегодня» вооружился фотоаппаратом, чтобы запечатлеть вечернюю красоту, и прогулялся по центру краевой столицы.
Площадь имени Ленина стала настоящим притяжением горожан и гостей крупнейшего населённого пункта Дальнего Востока России. Красивая ель украшена звездами, а от ее верхушки золотыми нитями спускаются гирлянды. Рядом с ней установлены елки всех муниципальных районов и округов Хабаровского края, а игрушки на них в полной мере отражают всю самобытность и уникальность такого огромного региона.
Симпатичные варежки, держащие сердце с надписью «Я люблю Хабаровский край», стали зоной для фото на память.
Здесь же в рамках фестиваля «АмурФест. Зима» идет бойкая торговля горячим сбитнем, самодельными игрушками, магнитиками с символом года.
А по новому катку лихо скользят любители активного отдыха. Над катком установлен целый навес из праздничных огоньков.
Парк «Динамо» очень похож на царство Снежной Королевы. Мастера, принимавшие участие в ежегодном конкурсе «Амурский хрусталь», постарались на славу, и на центральной аллее появились сказочные персонажи из чистейшего голубого льда. А приятная подсветка словно оживляет их, и, кажется, жар-птица вот-вот взмахнет крылом и взлетит.
В парке установлены несколько горок, и детвора весело толпится на них в ожидании своей очереди скатиться.
В детском парке имени Гайдара гостей встречают множество огонечков, неоновых и светодиодных лент и, конечно же, елка.
Одна из центральных улиц Хабаровска — Муравьева-Амурского — тоже сияет огнями. Даже самые небольшие магазины на «красной линии» постарались завлечь посетителей празднично украшенной входной группой. На многих зданиях окна переливаются яркими гирляндами, а на одном из балконов хабаровчанам машут Дед Мороз и Снеговик.
К счастью, жителей города погода еще пока балует. Последние денечки уходящего года и первые года наступающего — самое лучшее время для того, чтобы не сидеть дома, а отправиться на прогулку вместе с родными, близкими и друзьями, чтобы полюбоваться красотой вечернего города и сделать множество уютных фотографий.