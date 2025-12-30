В Омской области на праздники изменится расписание электричек

Так, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в расписании не будет трех пригородных поездов, курсирующих обычно в будни по маршрутам Москаленки — Омск, Омск — Калачинская, Калачинская — Омск. однако на этих участках пассажиры могут воспользоваться другими пригородными электричками.