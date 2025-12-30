Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области на праздники изменится расписание электричек

В праздничные дни изменится расписание омских электричек, курсирующих по будням, сообщили во вторник, 30 декабря 2025 года, в пресс-службе компании «Омск-пригород».

Источник: Аргументы и факты

Так, с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в расписании не будет трех пригородных поездов, курсирующих обычно в будни по маршрутам Москаленки — Омск, Омск — Калачинская, Калачинская — Омск. однако на этих участках пассажиры могут воспользоваться другими пригородными электричками.

По маршруту Омск — Калачинская ежедневно будут курсировать три пары электропоездов сообщением Омск — Татарская — Омск (пара — два поезда в направлении «туда» и «обратно»).

31 декабря, 3, 4, 7, 10 и 11 января по маршруту Москаленки — Омск поедут четыре пары электропоездов сообщением Омск — Исилькуль — Омск; 1, 2, 5, 6, 8 и 9 января — три пары.

С 12 января 2026 года пригородные электрички вернутся к привычному графику.