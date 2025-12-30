Клинер рассказала, как превратить уборку квартиры первого января в медитацию

Эксперт предложила начать с подготовки, потратив 15−30 минут. Первым делом она посоветовала проветрить квартиру, открыв окно хотя бы на 10 минут, чтобы свежий воздух убрал запахи. Затем она рекомендовала создать тихий фон с помощью спокойной музыки или звуков природы и выпить большой стакан воды с лимоном.
Пока забудьте о пылесосе и швабре. Сначала — визуальный порядок. Возьмите пакет и пройдитесь по квартире по простому маршруту: гостиная → кухня → столовая. Соберите туда: пустые бутылки и банки, одноразовую посуду, остатки еды, которые точно отправятся в мусор. Небольшой лайфхак: не мойте посуду сразу. Сложите её в раковину или рядом и залейте горячей водой с моющим средством. Пусть отмокает, пока вы занимаетесь другим.
Екатерина Приходько.
Руководитель отдела качества клинингового сервиса «Домовёнок».
Основное внимание, по её мнению, стоит уделить кухне, выделив на это 30−40 минут. План действий включает вынос мусора, мытьё или загрузку в посудомоечную машину необходимой посуды, раскладку остатков еды по контейнерам и быструю протирку столешниц и пола для удаления липких пятен.
Отдельно эксперт дала совет по уборке конфетти и мишуры, на что следует отвести около 20 минут. Для сбора блёсток она рекомендовала использовать влажную резиновую перчатку или липкий ролик для одежды, а мишуру и «дождик» — собирать, слегка скомкивая мусорный пакет, к которому они хорошо прилипают. В завершение она посоветовала пропылесосить ковры и протереть полы.
Приходько подчеркнула важность пауз: около 20 минут отдыха после часа уборки. Она призвала не стремиться к идеалу, отмечая, что важнее комфорт, а не стерильность.
«Если есть возможность — подключайте домочадцев и делите задачи. Уборка после праздника — это не наказание, а спокойный переход от шума и суеты к чистому, уютному пространству. Именно с такого ощущения и начинается новый этап — без спешки и усталости», — заключила собеседница Life.ru.
Ранее россиянам рассказали, что нужно срочно сделать, чтобы 2026-й не стал копией неудачного 2025-го. Кроме того, Life.ru выяснил, какие 8 фраз нельзя говорить партнёру в конце года, чтобы не разрушить отношения.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.