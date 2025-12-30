Клинер рассказала, как превратить уборку квартиры первого января в медитацию

Первое января — то самое утро, когда хочется только одного: пить воду, смотреть добрые фильмы и никого не трогать. А вокруг тем временем напоминают о себе вчерашние радости. Хорошая новость в том, что послепраздничная уборка вовсе не обязана быть подвигом. Если подойти к ней спокойно и без фанатизма, она может превратиться почти в медитативный процесс. Об этом в беседе с Life.ru рассказала руководитель отдела качества клинингового сервиса «Домовёнок» Екатерина Приходько.