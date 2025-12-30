Ричмонд
Трамп может отозвать наемников США с Украины

Трамп сожалеет из-за гибели американцев на Украине. Полковник Сыртланов ответил, может ли президент США отозвать их домой.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским признал, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину.

Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов в разговоре с aif.ru ответил на вопрос о том, может ли Трамп отозвать американских наемников и чем это обернется для Украины.

«Иностранцев на Украине не такое большое количество. По большей степени, они находятся там либо для того, чтобы заработать денег, либо в медиа поддержать просроченного Зеленского, показать, что на Украине воюют представители десятка стран. Но эти цифры — тысячи наемников, даже по соотношению к численности украинской армии, ничтожно малы. Участие наемников в боях на Украине не дает ничего, кроме информационного шума. Если они уедут, то это никак не повлияет на ситуацию на фронте», — подчеркнул Сыртланов.

По мнению полковника, отъезд наемников принесет ВСУ лишь информационный урон.

«Если эти несколько тысяч уедут, фронт продолжит проваливаться под натиском атакующих российских войск», — добавил он.

Трамп ранее заявил, что среди погибших на Украине наёмников были и «известные» люди, но не назвал имена.

