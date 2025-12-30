«Иностранцев на Украине не такое большое количество. По большей степени, они находятся там либо для того, чтобы заработать денег, либо в медиа поддержать просроченного Зеленского, показать, что на Украине воюют представители десятка стран. Но эти цифры — тысячи наемников, даже по соотношению к численности украинской армии, ничтожно малы. Участие наемников в боях на Украине не дает ничего, кроме информационного шума. Если они уедут, то это никак не повлияет на ситуацию на фронте», — подчеркнул Сыртланов.