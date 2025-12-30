Нарколог Исаев назвал правила застолья, чтобы не было похмелья

Как правильно подготовиться к застолью, что пить и есть, чтобы не столкнуться с похмельем, рассказал aif.ru врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Эксперт отметил, что единственный гарантированный способ избежать похмелья — не употреблять алкоголь. При этом, по его словам, есть способы, которые минимизируют риски.
«Похмелье — это комплексное отравление продуктами распада этанола, обезвоживание и нарушение метаболизма. Поэтому стратегия должна быть превентивной. До употребления алкоголя обязательно поесть. Это должны быть продукты, замедляющие всасывание (жиры, белки), пить воду. За 1−2 часа можно принять абсорбент», — объяснил нарколог.
Исаев назвал ключевое правило профилактики похмелья.
«Ключевое правило употребления алкоголя — не смешивать! Выберите один напиток, желательно качественный, с минимальным количеством примесей (сивушных масел, сахара). Сладкие коктейли, шампанское и темные крепкие напитки чаще дают тяжелое похмелье. Обязательно чередуйте каждый алкогольный напиток со стаканом воды. Это снизит общую дозу и предотвратит сильное обезвоживание», — подчеркнул врач.
Завершить застолье, по словам врача, стоит минеральной водой и абсорбентами.
«Перед сном, если вы чувствуете, что перебрали, примите еще один абсорбент и выпейте 2−3 стакана воды с электролитами или просто минеральной воды», — уточнил он.
Исаев особо подчеркнул, что никакие народные средства или «чудо-таблетки» не отменяют токсического действия больших доз алкоголя.
«Самый эффективный инструмент — это умеренность, если уж по какой-то причине невозможен полный отказ», — добавил нарколог.