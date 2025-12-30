Ричмонд
В Омской области выявили еще два случая бешенства

Карантин устанавливается в поселениях двух районах.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области выявлено еще два случая бешенства. Документ об установлении соответствующих карантинных мероприятий подготовлен Главным управлением ветеринарии по Омской области.

Первый очаг выявлен в Богословском сельском поселении Омского района. Второй — в селе Большепесчанка Называевского района. Карантин на этих территориях установлен до 23 февраля.

В этот период там запрещен оборот сельскохозяйственных животных, проведение сельскохозяйственных выставок-ярмарок, отлов диких животных для зоопарков, а также введены другие ограничения.

Напомним, ранее очаги бешенства выявляли на территории поселений в Саргатском, Калачинском, Омском и Нижнеомском районах и в Кировском округе Омска.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Привокзальном поселке заметили лису. В минздраве предупредили — приближаться к ней опасно.