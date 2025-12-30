В Омской области выявили еще два случая бешенства

В Омской области выявлено еще два случая бешенства. Документ об установлении соответствующих карантинных мероприятий подготовлен Главным управлением ветеринарии по Омской области.
Первый очаг выявлен в Богословском сельском поселении Омского района. Второй — в селе Большепесчанка Называевского района. Карантин на этих территориях установлен до 23 февраля.
В этот период там запрещен оборот сельскохозяйственных животных, проведение сельскохозяйственных выставок-ярмарок, отлов диких животных для зоопарков, а также введены другие ограничения.
Напомним, ранее очаги бешенства выявляли на территории поселений в Саргатском, Калачинском, Омском и Нижнеомском районах и в Кировском округе Омска.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Привокзальном поселке заметили лису. В минздраве предупредили — приближаться к ней опасно.