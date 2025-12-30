Аналитики спрогнозировали, что омичи столкнутся с резким ростом цен в январе

В 2026 году россияне столкнутся с новым витком инфляции. Эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин предупредил о повышении ставки НДС до 22%, что приведет к значительному росту цен на товары и услуги. Особенно это коснется бытовой техники, непродовольственных товаров, а также сферы ремонта и сервисного обслуживания.
По словам Никитина, высокие налоги в этих секторах сделают товары дороже, что вынудит предприятия сокращать персонал или переводить сотрудников на неполную занятость. Это неизбежно приведет к снижению реальных доходов населения и создаст дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.
Наибольший удар предстоит принять семьям с невысокими доходами, которым придется сокращать расходы на повседневные нужды, такие как продукты, ЖКХ и транспорт. Это, в свою очередь, скажется на спросе и окажет давление на малый бизнес и розницу, где покупательская способность является основным фактором стабильности.
Никитин также отметил, что влияние налоговой реформы будет зависеть от того, насколько эффективно государство обеспечит поддержку малоимущих и сможет ли контролировать рост тарифов. В то же время общая задолженность граждан и компаний по налогам уже достигла 3,26 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, что также добавляет напряженности в экономику.
