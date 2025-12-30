Аналитики спрогнозировали, что омичи столкнутся с резким ростом цен в январе

Никитин также отметил, что влияние налоговой реформы будет зависеть от того, насколько эффективно государство обеспечит поддержку малоимущих и сможет ли контролировать рост тарифов. В то же время общая задолженность граждан и компаний по налогам уже достигла 3,26 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, что также добавляет напряженности в экономику.