Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики спрогнозировали, что омичи столкнутся с резким ростом цен в январе

Рост налоговой нагрузки ударит по малому бизнесу и семейным бюджетам.

Источник: Om1 Омск

В 2026 году россияне столкнутся с новым витком инфляции. Эксперт Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Анатолий Никитин предупредил о повышении ставки НДС до 22%, что приведет к значительному росту цен на товары и услуги. Особенно это коснется бытовой техники, непродовольственных товаров, а также сферы ремонта и сервисного обслуживания.

По словам Никитина, высокие налоги в этих секторах сделают товары дороже, что вынудит предприятия сокращать персонал или переводить сотрудников на неполную занятость. Это неизбежно приведет к снижению реальных доходов населения и создаст дополнительную нагрузку на семейные бюджеты.

Наибольший удар предстоит принять семьям с невысокими доходами, которым придется сокращать расходы на повседневные нужды, такие как продукты, ЖКХ и транспорт. Это, в свою очередь, скажется на спросе и окажет давление на малый бизнес и розницу, где покупательская способность является основным фактором стабильности.

Никитин также отметил, что влияние налоговой реформы будет зависеть от того, насколько эффективно государство обеспечит поддержку малоимущих и сможет ли контролировать рост тарифов. В то же время общая задолженность граждан и компаний по налогам уже достигла 3,26 трлн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее, что также добавляет напряженности в экономику.

Читайте также на портале Om1.ru.

Куда сходить покататься на коньках в Омске и сколько это стоит? Подборка катков города.