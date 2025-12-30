Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в новогоднюю ночь

Поведение нетрезвых людей, как из ближнего окружения, так и среди уличных прохожих, сердит 8% россиян. Телевизионное однообразие в новогоднюю ночь заставляет скучать 6%, причем мужчин больше, чем женщин (8% против 3%). Ажиотаж в магазинах не нравится 2%. По 1% переживают из-за переедания и недосыпа вследствие сбитого режима дня. Еще 1% страдает от одиночества. Также 1 из 100 сожалеет, что праздник так быстротечен.