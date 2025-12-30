В Ространснадзоре оценили безопасность полетов в России

Безопасность полетов в Российской Федерации соответствует международным стандартам. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Ространснадзора Виктор Гулин.
По его словам, в ведомстве ведут постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, контролируем подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации.
«На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам», — заверил Гулин.
Ранее сообщалось, что многие страны хотят возобновить авиарейсы в Россию. Сайт KP.RU рассказал, какие курортные маршруты могут открыться в первую очередь.
В мае этого года две иностранные авиакомпании возобновили прямые рейсы в Москву.