Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ространснадзоре оценили безопасность полетов в России

Ространснадзор: Безопасность полетов в РФ соответствует международным стандартам.

Источник: Комсомольская правда

Безопасность полетов в Российской Федерации соответствует международным стандартам. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Ространснадзора Виктор Гулин.

По его словам, в ведомстве ведут постоянный мониторинг технического состояния воздушных судов, контролируем подготовку экипажей и соблюдение правил эксплуатации.

«На сегодняшний день безопасность полетов в России оценивается как стабильная и соответствующая международным стандартам», — заверил Гулин.

Ранее сообщалось, что многие страны хотят возобновить авиарейсы в Россию. Сайт KP.RU рассказал, какие курортные маршруты могут открыться в первую очередь.

В мае этого года две иностранные авиакомпании возобновили прямые рейсы в Москву.