Спортивный клубы Ростовской области получат миллиард рублей в виде грантов

Напомним, в 2026 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 328 млрд рублей, расходы — 355 млрд рублей. Предельный размер дефицита составит 26,9 млрд рублей (10%). В связи с этим впервые с конца 90-х годов для его покрытия запланирован выпуск областных облигаций на общую сумму 28 млрд рублей. Ожидается, что это расширит круг инвесторов, участвующих в развитии региона.