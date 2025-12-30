Ричмонд
Спортивный клубы Ростовской области получат миллиард рублей в виде грантов

Средства на поддержку спортивных команд будут привлечены через выпуск народных облигаций.

Источник: Комсомольская правда

Спортивные клубы Ростовской области смогут получить грантовую поддержку в размере миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

— Поступают сигналы от наших местных футбольных, хоккейных и других команд, не входящих в высшие лиги. Есть сложности с финансированием, которые ставят под угрозу их участие в соревнованиях, — рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

Средства на грантовую поддержку донских спортивных команд будут привлечены через выпуск народных облигаций. Губернатор поручил профильным ведомствам обеспечить запуск механизма уже в январе. В первую очередь внимание уделят командам, у которых сезон заканчивается весной, чтобы они были уверены в продолжении деятельности.

Напомним, в 2026 году доходы областного бюджета запланированы в объеме 328 млрд рублей, расходы — 355 млрд рублей. Предельный размер дефицита составит 26,9 млрд рублей (10%). В связи с этим впервые с конца 90-х годов для его покрытия запланирован выпуск областных облигаций на общую сумму 28 млрд рублей. Ожидается, что это расширит круг инвесторов, участвующих в развитии региона.

