О дальнейшей судьбе «дома Прей» говорить пока рано

Их квартиры в домах исторического наследия выгорели частично или полностью. В администрации города сообщили, что три семьи уехали из пепелища в пункты временного размещения. Тем временем соболезнования пострадавшим выразила профессор из США Биргитта Ингемансон, которая познакомила горожан с письмами Элеоноры Прей.
Временное жильё.
Пожар, бушевавший в нескольких частных строениях на Почтовом переулке, оставил нескольких жителей без крыши над головой.
«Сгорело всё, одни стены», — делились очевидцы. Мэр Владивостока Константин Шестаков на месте встречи с погорельцами пообещал немедленную помощь. Три семьи тут же переехали в пункт временного размещения на улице Нестерова на муниципальном автобусе.
«В ходе ликвидации пожара установили лица, проживающие в домах и нуждающиеся в расселении. Таких квартир — пять, в общей сложности 11 человек, — сообщил заместитель главы Владивостока Дмитрий Свитайло. — Пункт временного размещения находится по адресу: Нестерова, 5. Три семьи уже дали согласие».
В помещении есть спальные места с принадлежностями, телевизор, кухня с холодильником и инвентарём, посуда, ванная и туалет.
«У остальных семей есть возможность приехать на Нестерова. Люди будут там до предоставления жилья из манёвренного фонда или решения вопроса в правовом поле», — добавил Свитайло.
29 декабря открытый огонь в Почтовом переулке тушили 44 спасателя почти два с половиной часа. О полной ликвидации пожара МЧС сообщило в 15:43. О причинах возгорания пока не говорят.
Материальный урон непоправим.
Пользователи соцсетей спрашивают о судьбе выгоревших зданий, особенно о доме Элеоноры Прей. По этому поводу высказался директор Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева Виктор Шалай.
«Сейчас скоропалительные разговоры неуместны: люди потеряли жильё, имущество и документы. Мы выражаем им искренние соболезнования», — подчеркнул он.
Сейчас необходимо оценить разрушения, которые нанесены огнём, понять, можно ли дом восстановить в принципе.
Сотрудники музея связались с профессором Вашингтонского университета Биргиттой Ингемансон. Эта женщина приехала во Владивосток в 1990-е, привезя письма Элеоноры Прей, найденные её внучкой Патрицией на чердаке. Так город узнал историю первой женщины-блогера.
«Я разделяю ваше ощущение беды и прошу передать слова поддержки пострадавшим», — отозвалась Биргитта.
Напоминаем, в 2014 году, когда дому Прей угрожала точечная застройка, усадьбу защищали всем миром. «Правда, флигель прислуги строители уже уничтожили. Реставрация дорога, проще снести. Но историю нужно беречь, чтобы люди видели другой тип красоты», — говорила тогда Биргитта.
Сегодня в приоритете — погорельцы, которым нужна помощь благотворительных организаций, волонтёров и неравнодушных. Материальный урон нанесён и людям, и городу — значительный.