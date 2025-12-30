Адвокат: Лурье не хочет выселять Долину с помощью приставов до 5 января

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье не хочет выселять ее с помощью судебных приставов до 5 января — срока выселения, после которого певица обязалась покинуть жилье самостоятельно. Об этом сообщила адвокат владелицы недвижимости Светлана Свириденко.
— Лурье не хочет обращаться к судебным приставам до 5 января, как, собственно, и после. Она надеется, что эта ситуация решится мирно, без необходимости применения принудительных мер, — цитирует ее ТАСС.
Ранее Анастасия Свириденко сообщила, что Долина отказалась освобождать спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу Полины Лурье. По словам адвоката, артистка якобы заявила, что ее семья съедет не раньше 5 января.
Юрист Александр Хаминский заявил, что если Долина не выселится из квартиры в Хамовниках и не передаст ключи Полине Лурье, то к делу подключатся судебные приставы.
25 декабря суд постановил выселить Ларису Долину из квартиры, которую у нее купила Полина Лурье. 26 декабря Светлана Свириденко потребовала от певицы добровольно выехать из отсуженной квартиры до 30 декабря.