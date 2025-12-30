В САФУ описали историю и особенности хлебопечения на Соловках

Есть описание, как пекли хлеб в середине XIХ века. Тесто замешивали в квашне, куда всыпали 55 пудов просеянной муки и добавляли столько же воды. В качестве закваски использовали 3 пуда кислого теста или старого хлеба и корок в размоченном и растертом виде. Замешивали тесто впятером, помещали в противни и смазывали дно и края хлеба постным маслом. Каждый испеченный хлеб весил около 9 кг, за раз выпекалось около 1,3 т хлеба. По воспоминаниям, монастырский хлеб был высокий, мелко-ноздреватый, черного цвета. Летом хлеб мог выпекаться каждый день, а зимой от трех до пяти раз в неделю.