CNN узнал об ударе ЦРУ по портовому объекту на побережье Венесуэлы

Американское Центральное разведывательное управление атаковало портовый объект на побережье Венесуэлы. Удар совершен при помощи дрона. Об этом сообщает телеканал CNN.
Как утверждается, США атаковали объект в декабре. Целью удара стал причал на побережье. По версии Вашингтона, его использовали для хранения и погрузки наркотиков.
Известно, что в момент удара на причале никого не было. Люди не пострадали. Об ущербе объекту информации не поступало.
Власти Соединенных Штатов ранее сообщили об ударе военными по «крупному предприятию» в Венесуэле. Атаку, по имеющимся данным, совершили на прошлой неделе. Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что удар по объекту нанесен военными США в ночное время. Он назвал атаку «очень сильной».