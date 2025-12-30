Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN узнал об ударе ЦРУ по портовому объекту на побережье Венесуэлы

ЦРУ США ударило дроном по объекту в Венесуэле, жертв нет.

Источник: Комсомольская правда

Американское Центральное разведывательное управление атаковало портовый объект на побережье Венесуэлы. Удар совершен при помощи дрона. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждается, США атаковали объект в декабре. Целью удара стал причал на побережье. По версии Вашингтона, его использовали для хранения и погрузки наркотиков.

Известно, что в момент удара на причале никого не было. Люди не пострадали. Об ущербе объекту информации не поступало.

Власти Соединенных Штатов ранее сообщили об ударе военными по «крупному предприятию» в Венесуэле. Атаку, по имеющимся данным, совершили на прошлой неделе. Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что удар по объекту нанесен военными США в ночное время. Он назвал атаку «очень сильной».

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше