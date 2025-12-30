Ричмонд
Омичи не смогут купить электронный билет на электричку в новогодние праздники

Об этом сообщили в РЖД.

Источник: Om1 Омск

В период новогодних праздников возможны технические перебои в работе электронных сервисов, предназначенных для оформления льготных билетов на пригородные поезда. Об этом предупредили в РЖД.

В это время оформить билет с использованием льготы через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и подтвердить право на льготу онлайн будет невозможно. Пассажирам, имеющим право на скидку, рекомендовано приобретать билеты в пригородных кассах или у контролёров непосредственно в поезде.

При покупке потребуется предъявить оригиналы документов, подтверждающих наличие льготы.