Омичи не смогут купить электронный билет на электричку в новогодние праздники

В это время оформить билет с использованием льготы через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» и подтвердить право на льготу онлайн будет невозможно. Пассажирам, имеющим право на скидку, рекомендовано приобретать билеты в пригородных кассах или у контролёров непосредственно в поезде.