В России впервые появился ГОСТ на тюбинги

В России введен новый национальный стандарт, регламентирующий безопасные параметры тюбинговых горок и используемых на них надувных ватрушек. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она сообщила, что, согласно новому стандарту у горки должны быть бортики, она должна заканчиваться в безопасном месте, а внизу обязателен понятный выход.