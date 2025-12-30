В России впервые появился ГОСТ на тюбинги

Горки для тюбингов будут строить по ГОСТу.
В России введен новый национальный стандарт, регламентирующий безопасные параметры тюбинговых горок и используемых на них надувных ватрушек. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она сообщила, что, согласно новому стандарту у горки должны быть бортики, она должна заканчиваться в безопасном месте, а внизу обязателен понятный выход.
«Под каждую горку будет определенный тюбинг, будет вообще понятие “тюбинговая горка”: она должна иметь бортики, она не должна заканчиваться дорогой, водоемом, лесом с деревьями, бетонными ограждениями, в конце горки должен быть понятный выход с этой горки. Это все у нас в ГОСТе прописано», — рассказала Буцкая. Ее слова передает ТАСС.
Кроме того, она отметила, что рядом с тюбинговыми горками должны появиться прокаты правильных тюбингов. Применение нового ГОСТа будет доведено до производителей и дистрибьютеров горок и тюбингов после Нового года.
Введение ГОСТа потребовалось из-за роста числа травм, полученных при катании на тюбингах. На данный момент это самый опасный вид зимних уличных развлечений, и нередко катание заканчивается в больнице.