Ведьмы в котле: женский батальон ВСУ окружен в Константиновке

До 45% территории Константиновки контролируют ВС РФ. Об этом сообщил в докладе президенту Владимиру Путину командующий группировкой «Южная» Сергей Медведев. Как проходит операция по освобождению города, aif.ru рассказали эксперты.
Четыре батальона из женщин-штурмовичек и уголовников.
Зеленский на фоне переговоров приказал главкому ВСУ Сырскому как можно дольше удерживать те позиции на Донбассе, которые остались у ВСУ. Речь идет, в том числе, о Константиновке.
«Пытаясь удержать Константиновку, Сырский перебросил туда подразделения, созданные из женщин-штурмовиков и уголовников, которые больше нигде не нашли своего применения. Сейчас там остаются порядка четырех таких батальонов. Также в Константиновке есть наемники из иностранных государств», — рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
По словам эксперта, российские военные успешно продвигаются в городе.
«ВСУ потеряет контроль над этим населенным пунктом в ближайшее время. Это осознают в Киеве, но тем не менее пытаются отсрочить эту неизбежность и не жалеют боевиков, которые погибают под Константиновской сотнями», — добавил он.
Константиновка открывают дорогу на Дружковку.
Для ВСУ Константиновка является важным опорным пунктом и последним бастионом на пути к Дружковке и полному освобождению Донбасса, отметил Иванников.
«С освобождением российскими войсками этого населенного пункта открывается прямая дорога на Дружковку и последующее полное освобождение Донбасса. В ВСУ это отлично понимают и поэтому Сырский продолжает бессмысленные попытки замедлить продвижение российских вооруженных сил, бросая штурмовиков ВСУ в штурмы и обрекая их на гибель. Сейчас жизнь боевиков ВСУ ровным счетом ничего не стоит», — сказал он.
Тайный склад оружия НАТО.
Следующей целью после освобождения Константиновки станет Дружковка. Иванников объяснил, что ВСУ боятся потерять этот населенный пункт по двум причинам.
«Все оставшиеся резервы и силы Сырский стягивает именно на направление по защите Дружковки и создание там неприступной крепости. Почему ВСУ так вцепились в этот населенный пункт? Дружковка является важным транспортным узлом от которого зависит снабжение всей оставшейся на Донбассе группировки ВСУ», — сообщил он.
Кроме того, как отметил Иванников, в Дружковке большое количество промзон оборудованы под нужды ВСУ.
«Там находятся и складские помещения с материальными ресурсами группировки, и оружие, переданное НАТО. Поэтому за Дружковку будут держаться зубами», — сказал военный эксперт.
Боевики ВСУ в панике и не хотят воевать.
Подполковник запаса Иванников обратил внимание на усиливающиеся в ВСУ панические настроения на на фоне встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.
«В последнее время ВС РФ, спецслужбы и следственные органы отмечают активную сдачу в плен украинских боевиков. Это объясняется продвижением российских вооруженных сил и осознанием того, что дальнейшая борьба бесперспективна. Особенно на фоне прошедших переговоров между Зеленским и Трампом боевики понимают, что режим Зеленского их продал и предал. Панические настроения в ВСУ только усиливаются. Бегут в обе стороны, как в тыл, невзирая на всю опасность быть уничтоженными заградотрядами, так и сдаются российской стороне, чтобы сохранить свою жизнь», — объяснил он.
Что ждет боевиков ВСУ в плену.
Сдавшихся в плен боевиков проверяют на их причастность к преступлениям против мирных жителей и военнослужащих РФ. Если они не виновны, они попадают в обменный фонд. В случае, если сдавшийся в плен боевик причастен к преступлениям, его ждет следствие и суд. Подобная процедура ожидает всех украинских военных, и мужчин, и женщин.
«В случае пленения женщин-боевичек ВСУ ожидает общение со следственными органами, так как многие были задействованы в качестве снайперов и операторов БПЛА. Они обладают оперативными и секретными знаниями, в том числе, в отношении структуры подразделений ВСУ. Эта информация важна для дальнейшего продвижения российских вооруженных сил», — отметил Иванников.
Он обратил внимание на то, что женщины-боевички ВСУ в большинстве случаев «запятнали себя кровью российских военнослужащих, так как отличаются особой жестокостью и непримиримостью в политических взглядах».
По словам Иванникова, вступившим в ВСУ женщинам «промывают мозги» и готовят из них оружие пропаганды, чтобы отправить в передовые части ВСУ.
«Женщины-боевички являются в данном случае маркером киевского режима и его пропагандистами. На передовой своим поведением и непримиримостью они обязаны показать боевикам-мужчинам, что те должны до конца выполнять все преступные желания киевского режима», — объяснил собеседник издания.