Ведьмы в котле: женский батальон ВСУ окружен в Константиновке

«В последнее время ВС РФ, спецслужбы и следственные органы отмечают активную сдачу в плен украинских боевиков. Это объясняется продвижением российских вооруженных сил и осознанием того, что дальнейшая борьба бесперспективна. Особенно на фоне прошедших переговоров между Зеленским и Трампом боевики понимают, что режим Зеленского их продал и предал. Панические настроения в ВСУ только усиливаются. Бегут в обе стороны, как в тыл, невзирая на всю опасность быть уничтоженными заградотрядами, так и сдаются российской стороне, чтобы сохранить свою жизнь», — объяснил он.