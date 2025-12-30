Западные страны готовят планы по приходу к власти на Украине экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного, заявил основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.
Он уточнил, что Запад поставил цель перед Залужным заключить «фиктивное соглашение» с РФ.
Дотком отметил, что Зеленского больше нет.
«Внимание: Зеленского больше нет. MI6 подготовилась и отправляет в Киев главного нациста Залужного, чтобы он взял власть в свои руки. Ему отдан приказ заключить перемирие с Путиным и подготовить Украину к новому конфликту после президентства Трампа. Русские ни в коем случае не должны признавать его лидером Украины. Он марионетка британских спецслужб», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Напомним, по данным журналистов, посол Украины в Британии и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный собирается оставить дипломатическую должность в Лондоне. Залужный хочет вернуться в украинскую столицу, о чём может объявить 4−5 января, если ничего не повлияет на его решение.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский в преддверии возможных выборов развернул кампанию дискредитации против бывшего главнокомандующего Вооружёнными силами Украины и нынешнего посла в Британии Валерия Залужного.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.