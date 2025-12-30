Леонов: Прививка от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Парламентарий отметил, что для реализации этой инициативы в 2026 году потребуется законодательное решение, а также выделение дополнительных средств из бюджета на 2027-й и последующие годы. Он подчеркнул, что это важный элемент онкопрофилактики. По словам депутата, научная и производственная база для вакцинации уже подготовлены, вопрос находится на финальной стадии реализации.
ВПЧ является одной из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём, и основной причиной рака шейки матки, а также ряда других онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, около 99% случаев рака шейки матки в мире связаны с этим вирусом.
А ранее Минздрав России одобрил применение в клинической практике двух новых противоопухолевых препаратов. Разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарства нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина.
Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.