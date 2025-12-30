Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леонов: Прививка от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) может стать бесплатной для всех россиян с 2027 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, прививка планируется к включению в Национальный календарь профилактических прививок.

Парламентарий отметил, что для реализации этой инициативы в 2026 году потребуется законодательное решение, а также выделение дополнительных средств из бюджета на 2027-й и последующие годы. Он подчеркнул, что это важный элемент онкопрофилактики. По словам депутата, научная и производственная база для вакцинации уже подготовлены, вопрос находится на финальной стадии реализации.

ВПЧ является одной из самых распространённых инфекций, передающихся половым путём, и основной причиной рака шейки матки, а также ряда других онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, около 99% случаев рака шейки матки в мире связаны с этим вирусом.

А ранее Минздрав России одобрил применение в клинической практике двух новых противоопухолевых препаратов. Разрешение получили индивидуальные биотехнологические лекарства нового поколения: лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина.

Больше советов врачей, исследований и историй пациентов — в разделе «Здоровье» на Life.ru.