Леонов: Прививка от ВПЧ может стать бесплатной для россиян в 2027 году

Парламентарий отметил, что для реализации этой инициативы в 2026 году потребуется законодательное решение, а также выделение дополнительных средств из бюджета на 2027-й и последующие годы. Он подчеркнул, что это важный элемент онкопрофилактики. По словам депутата, научная и производственная база для вакцинации уже подготовлены, вопрос находится на финальной стадии реализации.