«Уральские авиалинии» ответили на сообщения о самолете-призраке

Во вторник Telegram-канал Shot написал, что «самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула с вечера понедельника. Заявлялось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» якобы уточняла пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует, а полет переносили трижды.
«Рейс был в цепочке, задержался ранее из-за непогоды в Сочи, вылет планируется через 30 минут. Авиакомпания предоставила пассажирам все положенные услуги. Информация том, что рейс “не существует” не соответствует действительности», — сказала собеседница агентства.