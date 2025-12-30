Ричмонд
«Уральские авиалинии» ответили на сообщения о самолете-призраке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек — РИА Новости. Информация о несуществующем рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Стамбула в Екатеринбург не соответствует действительности, ранее рейс был задержан из-за непогоды, а вылет планируется через полчаса, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Во вторник Telegram-канал Shot написал, что «самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула с вечера понедельника. Заявлялось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» якобы уточняла пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует, а полет переносили трижды.

«Рейс был в цепочке, задержался ранее из-за непогоды в Сочи, вылет планируется через 30 минут. Авиакомпания предоставила пассажирам все положенные услуги. Информация том, что рейс “не существует” не соответствует действительности», — сказала собеседница агентства.