«Уральские авиалинии» ответили на сообщения о самолете-призраке

Во вторник Telegram-канал Shot написал, что «самолет-призрак» со 150 россиянами застрял в аэропорту Стамбула с вечера понедельника. Заявлялось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» якобы уточняла пассажирам, что рейса, на котором они должны лететь, не существует, а полет переносили трижды.