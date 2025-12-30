Россияне столкнулись с массовой блокировкой карт после переводов самим себе

Некоторые крупные банки РФ начали блокировать денежные переводы из-за угрозы санкций.
Клиенты российских банков стали чаще сталкиваться с блокировкой карт после переводов между своими же счетами. О таких случаях сообщили юристы и аналитики финансового рынка. По их данным, это связано с тем, что банки опасаются санкций за слабый контроль подобных операций.
«Банки опасаются санкций — вплоть до отзыва лицензии — за слабый контроль операций, поэтому стараются перестраховаться и блокируют даже переводы между своими счетами, если им что-то кажется подозрительным», — рассказали «Известиям» аналитики финансового рынка. По их словам, такие случаи участились к концу 2025 года после обновления внутренних правил проверки клиентов. Из-за жестких требований Центробанка и Росфинмониторинга по борьбе с мошенничеством и отмыванием денег банки усилили контроль.
В Банке России объяснили, что по закону кредитные организации должны приостанавливать выполнение сомнительных операций до выяснения всех обстоятельств. Однако полная блокировка счета клиента при этом не требуется. В ЦБ добавили, что с 2026 года список признаков возможного мошенничества расширят. Под особый контроль попадут крупные переводы на новые или незнакомые счета, если раньше человек в основном переводил деньги только самому себе или ограниченному кругу людей.
Юристы советуют клиентам банков вести себя предсказуемо с точки зрения финансовых операций. Рекомендуется поддерживать привычный формат переводов, по возможности указывать понятное назначение платежа и совершать операции с проверенных устройств. Эксперты также рекомендуют не делать переводы по просьбе незнакомцев и разделять личные и деловые платежи по разным счетам. Если банк запрашивает документы или дополнительные сведения, лучше сразу выйти на связь и подтвердить законность происхождения денег и цели операций, чтобы избежать долгой блокировки.
На фоне роста числа мошеннических операций банки ввели дополнительную проверку крупных переводов: такие операции автоматически приостанавливаются, после чего сотрудник кредитной организации по телефону уточняет данные получателя, характер связи с ним и назначение платежа. IT-эксперты советовали клиентам в подобных ситуациях самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру, чтобы исключить риск общения с мошенниками, маскирующимися под сотрудников финансовых учреждений.