Россияне столкнулись с массовой блокировкой карт после переводов самим себе

В Банке России объяснили, что по закону кредитные организации должны приостанавливать выполнение сомнительных операций до выяснения всех обстоятельств. Однако полная блокировка счета клиента при этом не требуется. В ЦБ добавили, что с 2026 года список признаков возможного мошенничества расширят. Под особый контроль попадут крупные переводы на новые или незнакомые счета, если раньше человек в основном переводил деньги только самому себе или ограниченному кругу людей.