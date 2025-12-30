Ричмонд
В Челябинской области РЭО ГАИ изменят расписание работы в новогодние каникулы

Стало известно, как на Южном Урале будут работать РЭО ГАИ в январе 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области регистрационно-экзаменационные отделы ГАИ изменят график работы из-за новогодних каникул.

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 в РЭО будут выходными днями.

Получить водительстве права или поставить машину на учет южноуральцы смогут 3, 9 и 10 января. Эти дни в РЭО рабочие.

Исключением, как всегда, станет второе отделение МРЭО на Университетской набережной в Челябинске. Оно находится в МФЦ и работает по его графику. В многофункциональном центре с 31 декабря по 11 января — выходные.

— Большинство услуг по линии Госавтоинспекции, представленных на портале «Госуслуги», при оформлении заявлений в электронном виде доступны в любое время суток, —сообщили в ГАИ Челябинской области.