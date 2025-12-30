Ричмонд
В Енисейске остаются подтопленными 14 приусадебных участков и две дороги

Гидрологическая обстановка в Енисейском муниципальном округе.

Источник: Комсомольская правда

На утро 30 декабря в Енисейске остаются подтопленными 14 приусадебных участков и два участка дорог на улицах Доброва и Ванеева (есть проезд через Лесозаводскую). В МЧС Красноярского края уточнили, что в округе имеются пункты временного размещения, людей там нет.

Подтопленных жилых домов нет. В селе Озерное вода продолжает стоять на двух приусадебных участках.

В готовности находятся силы и средства Енисейского, Лесосибирского гарнизонов, а также аэромобильная группировка МЧС. Ситуация находится на контроле.

Напомним, что накануне днем в городе из-за изменения уровня воды в Енисее отменили режим ЧС. В мэрии просят жителей продолжать следить за информацией.