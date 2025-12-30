В Енисейске остаются подтопленными 14 приусадебных участков и две дороги

На утро 30 декабря в Енисейске остаются подтопленными 14 приусадебных участков и два участка дорог на улицах Доброва и Ванеева (есть проезд через Лесозаводскую). В МЧС Красноярского края уточнили, что в округе имеются пункты временного размещения, людей там нет.