Омичам рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники

Так, 1 января общественный транспорт выйдет на маршруты позже обычного, после 13:00. Как пояснили в дептрансе, это связано со снижением пассажиропотока. Однако дежурный транспорт для тех, кому все-таки надо ехать на работу, на линии все же выйдет. О рейсах, выезжающих из депо до 13:00 можно узнать из этого документа.