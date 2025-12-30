Омичам рассказали о режиме работы общественного транспорта в праздники

В департаменте транспорта администрации города рассказали, как будет работать общественный транспорт Омска в период с 31 декабря по 12 января. Все эти дни автобусы, троллейбусы и трамваи будут ездить в режиме выходного дня.
Так, 1 января общественный транспорт выйдет на маршруты позже обычного, после 13:00. Как пояснили в дептрансе, это связано со снижением пассажиропотока. Однако дежурный транспорт для тех, кому все-таки надо ехать на работу, на линии все же выйдет. О рейсах, выезжающих из депо до 13:00 можно узнать из этого документа.
Также актуальные интервалы движения и местоположение транспорта можно узнать на сайте АО «Пассажирсервис» и в справочной службе по телефону 90−12−12.