Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Центральный банк РФ пояснил, что финансовые организации должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов. При этом с 2026 года перечень признаков мошеннических операций будет расширен — в него, в частности, включат крупные переводы на незнакомые счета после переводов самому себе.