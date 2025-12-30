Клиенты российских банков столкнулись с блокировками после переводов самому себе

Клиенты российских банков стали сталкиваться с блокировкой карт после переводов денег между собственными счетами.
Как сообщают «Известия», такие случаи фиксируют юристы и эксперты рынка. Причина в том, что банки, опасаясь санкций со стороны Центробанка и Росфинмониторинга за недостаточный контроль, вынуждены усиленно проверять операции на предмет мошенничества и часто блокируют переводы в целях перестраховки.
Центральный банк РФ пояснил, что финансовые организации должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов. При этом с 2026 года перечень признаков мошеннических операций будет расширен — в него, в частности, включат крупные переводы на незнакомые счета после переводов самому себе.
Чтобы избежать блокировок, клиентам рекомендуется не менять привычное поведение в онлайн-банке, указывать назначение платежа, использовать проверенные устройства, не переводить деньги по указанию незнакомцев и разделять личные и бизнес-операции.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.