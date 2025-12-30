Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе Хабаровска открыли энергетический класс для будущих специалистов

Класс оснащен самым современным оборудованием.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске на базе школы № 24 состоялось открытие современного энергетического класса, где старшеклассники смогут углубленно изучать профильные предметы. Новое образовательное пространство призвано готовить кадры для топливно-энергетического комплекса региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Класс оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет ученикам не просто изучать теорию, но и сразу применять полученные знания на практике.

Министр энергетики края Герман Тютюков заявил, что такие инициативы очень важны, и ведомство будет и впредь поддерживать их организационно и материально, привлекая к работе энергетические компании. Как отметил секретарь регионального отделения партии Максим Иванов, такие классы помогают воспитать дисциплину и осознанный выбор профессии, закладывая фундамент для будущего развития всего региона.