В школе Хабаровска открыли энергетический класс для будущих специалистов

В Хабаровске на базе школы № 24 состоялось открытие современного энергетического класса, где старшеклассники смогут углубленно изучать профильные предметы. Новое образовательное пространство призвано готовить кадры для топливно-энергетического комплекса региона. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Класс оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет ученикам не просто изучать теорию, но и сразу применять полученные знания на практике.
Министр энергетики края Герман Тютюков заявил, что такие инициативы очень важны, и ведомство будет и впредь поддерживать их организационно и материально, привлекая к работе энергетические компании. Как отметил секретарь регионального отделения партии Максим Иванов, такие классы помогают воспитать дисциплину и осознанный выбор профессии, закладывая фундамент для будущего развития всего региона.