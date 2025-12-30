Ричмонд
В РФ хотят выплачивать зарплату цифровыми рублями, но не всем

Аксаков: В РФ с сентября желающим будут платить зарплату цифровыми рублями.

Источник: Комсомольская правда

Россияне получат возможность получать зарплату цифровыми рублями в 2026 году. Этот способ начнет практиковаться с 1 сентября, информировал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Аксаков уточнил, что получение зарплаты в цифровых рублях не станет обязательным, но желающие использовать именно такой способ смогут это сделать.

«Есть план, который утвердила Государственная Дума. С 1 сентября следующего года, с 2026 года, любой гражданин, кто хочет пользоваться цифровым рублем, это сможет делать, получать зарплату цифровым рублем», — цитирует главу комитета РИА Новости.

Интервью с первым россиянином, который получил зарплату в цифровых рублях, читайте здесь на KP.RU.

Ранее аналитик Беляев высказал мнение, что цифровой рубль станет мерой против коррупции и призвал не путать цифровой рубль с криптовалютой.

В то же время в ЦБ не ожидают массового перехода россиян на цифровой рубль и считают, что цифровой рубль не окажет сильного влияния на денежно-кредитную политику.