На Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» военных, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам. Об этом 17 декабря сообщили в российских силовых структурах. По их информации, на надгробиях указаны только примерный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было обнаружено.