Первое кладбище неопознанных украинских бойцов появилось в Сумской области. Об этом во вторник, 30 декабря, сообщили в российских силовых структурах.
— Первое кладбище неопознанных военных ВСУ открылось в Сумской области. Для этого в Конотопском районе выделили отдельный сектор на общем кладбище. Тела первых четырех неопознанных погибших захоронили на этой неделе, — цитирует собеседника РИА Новости.
По его словам, ранее такое же кладбище было открыто в Киеве.
— Также в соцсетях много раз появлялись кадры, когда тела неизвестных бойцов ВСУ хоронили на отдаленных участках местности, — рассказал собеседник агентства.
На Украине наблюдается рост нелегальных захоронений «без вести пропавших» военных, что является попыткой командования ВСУ скрыть реальные масштабы потерь и избежать выплат компенсаций родственникам. Об этом 17 декабря сообщили в российских силовых структурах. По их информации, на надгробиях указаны только примерный возраст погибшего, номер свидетельства о смерти и год, когда тело было обнаружено.