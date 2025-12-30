Ричмонд
Лучший бомбардир «Астаны» нашёл себе новый клуб

Нападающий «Астаны» Джеффри Чинеду может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний нигериец близок к переходу в «Крылья Советов». Причём самарцы получать новичка бесплатно, на правах свободного агента.

«К 28 годам нигериец успел поиграть в Албании, Македонии, Финляндии, Эстонии, Сербии, Украине и Казахстане. В нынешнем сезоне Чинеду оформил 12+2 в 31 матче за “Астану”, включая гол “Зимбру” в отборе Лиги конференций», — пишет источник.

Чинеду перешел в «Астану» из китайского «Ляонин» летом 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл за столичный клуб во всех турнирах в 31 матче, где забил 12 голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на данный момент в 900 тысяч евро.

По итогам КПЛ-2025 Чинеду вошел в тройку лучших бомбардиров столичного клуба: Назми Грипши — 16 голов, Марин Томасов — 12 голов, Джеффри Чинеду — 11 голов.