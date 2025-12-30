Лучший бомбардир «Астаны» нашёл себе новый клуб

Чинеду перешел в «Астану» из китайского «Ляонин» летом 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл за столичный клуб во всех турнирах в 31 матче, где забил 12 голов и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на данный момент в 900 тысяч евро.